Rückblicke bis Textlinks – Traffic-Tipp-Video 8 von 10

Mehr aus den eigenen Inhalten herauszuholen ist ein Schwerpunkt in meinem heutigen Traffic Tipp Video #8. So schaue ich mir z.B. an, wie man Rückblicke nutzen kann, aber ich beschäftige mich auch mit saisonalen Anlässen, Social Sharing Automatisierung und mehr.

Gerade mit Hilfe verschiedener Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung können Selbstständige für deutlich mehr Traffic sorgen.

Viel Spaß mit meinem Video und ich freue mich wie immer über Kommentare.

Teile der Artikel-Serie:

1. About-Seite bis Award

2. bestehende Websites bis Description

3. Webdesign bis Forenlinks

4. Frage und Antwort Portale bis Google Ranking

5. Herden-Trieb bis Ladezeit

6. Linkbait bis Offpage SEO

7. Onpage SEO bis Round-Up Posts





Rückblicke bis Textlinks – Traffic-Tipp-Video 8



Mit der Zeit sammeln sich viele Inhalte auf der eigenen Website oder im eigenen Blog an. Da kann es sich lohnen z.B. Rückblicke zu schreiben, in denen man die besten Artikel nochmal vorstellt. Oder aber man nutzt Sneeze Pages, welche bei mir sehr gut funktionieren und gerade für große Websites fast schon ein Muss sind.

In diesem Video spreche ich ebenfalls einige Tipps rund um die Suchmaschinenoptimierung an, damit die eigenen Artikel besser ranken und mehr Besucher bringen. Dabei geht es zum einen um Backlinks, aber auch um die Optimierung bestehender Inhalte.

Das und mehr erfahrt ihr in meinem heutigen Traffic Tipp Video:

Unter anderem gebe ich praktische Tipps und schildere eigene Beispiele.

Ich freue mich über euer Feedback und natürlich auch über Abos in meinem YouTube-Kanal und das Teilen des Videos auf Facebook und Co.

Weitere Traffic-Tipps

Diese Tipps stammen aus meinem Artikel 101 Traffic Tipps für Einsteiger. Aber viele mögen so etwas lieber als Video.

Im nächsten Video widme ich mich unter anderem Tipps zu Themenseiten, Top 10 Listen und trafficstarke Artikel-Typen.

Falls ihr Fragen, Wünsche oder Vorschläge habt, dann schreibt diese doch einfach in die Kommentare und ich greife sie demnächst mal auf.