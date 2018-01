Mit Instagram Geld verdienen

Wie bei den meisten anderen Einnahmequellen auch, bedarf es einer gewissen Reichweite, um überhaupt Geld mit Instagram zu verdienen. In sehr speziellen Nischen braucht man zwar nicht so viele Follower, aber vierstellig sollte es schon sein. In populäreren Themenbereichen sind oft auch fünfstellige Abonnentenzahlen erforderlich.

Des weiteren eignet sich nicht unbedingt jeder Instagram-Account dazu Geld zu verdienen. Idealerweise stellt man hin und wieder Produkte vor oder zeigt Fotos, auf denen man Produkte im Einsatz hat. Des Weiteren sollten die Follower zu einem guten Teil bereit sein Geld auszugeben und natürlich einem selbst vertrauen.

Und das Thema des eigenen Accounts sollte es ermöglichen regelmäßig Fotos und Videos zu veröffentlichen. Zudem hilft es, wenn es immer mal wieder besondere Anlässe gibt, wie Veranstaltungen oder Events.

Man kann im Vorfeld aber schlecht sagen, mit was man Geld verdienen kann und mit was nicht. Dazu muss man bei jedem Instagram-Account individuell ausloten, was möglich ist und was nicht.