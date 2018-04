Der Wunsch ist verständlich. Wer möchte nicht bei Google auf Platz 1 mit der eigenen Website stehen. Deshalb ist die Frage „Können Sie mich in Google auf Platz 1 bringen?“ sehr oft zu hören.

So oder so ähnlich höre ich es immer wieder von Website-Betreibern, Unternehmern und anderen, die sich im Internet nicht wirklich gut auskennen. Früher haben mir meine Kunden immer wieder diese Frage gestellt, heute sind es z.B. Teilnehmer an der Nischenseiten-Challenge.

Im Folgenden gehe ich darauf ein, warum diese Frage nicht so leicht zu beantworten ist, wie das Google Ranking funktioniert und warum man den ersten Platz eben nicht garantieren kann.

Und ich gehe zudem darauf ein, warum das gar nicht so schlimm ist.



So funktioniert das Google Ranking



Werbung

Man mag ja Google viel vorwerfen können (Umgehung des Datenschutzes, Anstreben der Weltherrschaft etc.), aber man muss Google zumindest zugutehalten, dass die Suchergebnisse durchaus fair sind.

Google versucht durch ausgeklügelte Algorithmen genau die Seiten ganz oben anzuzeigen, die für die Nutzeranfrage die besten sind. Das klappt natürlich mehr oder weniger gut, aber die Qualität der Suchergebnisse ist schon deutlich besser, als noch vor 5 oder 10 Jahren. Damals konnte man mit Tricks noch viel einfacher auch mit einer sehr schlechten Seite nach vorn kommen.

Dies gilt natürlich nur für die natürlichen Suchergebnisse und nicht für die Werbeanzeigen, die Google über und unter den Suchergebnissen einblendet. Dort kann man sich mit genügend Kleingeld die erste Position erkaufen.

Doch in diesem Artikel geht es um die organischen Suchergebnisse. Analysen dazu gibt es viele und die zeigen, was die wichtigsten Ranking-Faktoren sind. Natürlich muss man diese auf die eigene Situation anpassen, aber die richtige Richtung wird dadurch bereits vorgegeben.

Ein komplexer Algorithmus analysiert jede einzelne Seite, deren Content, Signale aus anderen Quellen und einiges mehr. Was Google dann damit macht und wie es die vielen Faktoren einordnet und gewichtet, bleibt das Geheimnis des Internet-Riesen.

„Komme ich denn nun in Google auf Platz 1 oder nicht?“

Das ist eigentlich die falsche Frage, denn nur Google kann eine Website auf Platz 1 in den Suchergebnissen zu einem Suchbegriff bringen. Kein SEO kann garantieren, dass man mit der eigenen Website auf Position 1 zu einem bestimmten Suchbegriff landet.

WERBUNG

Als Websitebetreiber oder angeheuerter Suchmaschinenoptimierer kann man lediglich die besten Voraussetzungen dafür schaffen. SEO-Experten wissen, welche Faktoren bei Google gerade besonders wichtig sind und wie das Google Ranking im Großen und Ganzen zustandekommt, auch wenn Google diese Faktoren natürlich nicht veröffentlicht.

Ein guter Suchmaschinenoptimierer wird also eine große Zahl von Optimierungen sowohl auf der Website selbst (Onpage-SEO), als auch außerhalb (Offpage-SEO) vornehmen, um die Website für Google möglichst attraktiv zu machen.

Am Ende ist es dann immer für alle spannend, wie weit nach oben eine Seite bei einem bestimmten Suchbegriff kommt.

Allerdings ist die Suchmaschinenoptimierung auch keine einmalige Sache. Man kann natürlich immer weiter optimieren, wobei man auch hier vorsichtig sein sollte, um nicht zu viel zu tun. Google reagiert durchaus allergisch, wenn Seiten überoptimiert sind.

Realismus und Wünsche

Es ist ja verständlich, dass ein Website-Betreiber möglichst bei allen relevanten Suchbegriffen auf der ersten Position in Google angezeigt werden will. Aber es ist eben nicht realistisch. Gerade kleine und mittlere Unternehmen haben es bei recht gebräuchlichen Begriffen schwer überhaupt auf der ersten Seite zu landen, geschweige denn auf Platz eins. Dafür ist die Konkurrenz bei Begriffen wie „Auto“, „Versicherung“, „Fernseher“ etc. einfach zu groß.

Deshalb ist es notwendig realistische Suchbegriffe zu definieren bzw. Nischen zu finden, in denen man eine gute Chance auf den Platz an der Sonne hat. Dies kann zum Beispiel auf die folgenden Arten passieren:

Suchbegriff geografisch einengen (z.B. „Auto Heidelberg“)

Suchbegriff umfasst mehrere Wörter (z.B. „Auto günstig kaufen“)

Suchbegriff thematisch enger fasser (z.B. „Fiat Panda“ statt „Auto“)

Auf diese Suchbegriffe müssen die Inhalte der Website optimiert werden. Natürlich sind auch noch viele weitere Maßnahmen sinnvoll und notwendig, aber das würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Ziel dieser Aktion ist es, dass die Website bei speziellen Begriffen gefunden wird. Es ist eben einfacher mit „Fiat Panda Stoßdämpfer“ bei Google weit vorne zu landen, als mit dem Begriff „Fiat“. Es ist einfach, weil die Konkurrenz geringer ist.

Deshalb ist auch heute noch die Erstellung einer Nischenwebsites eine lohnende und vielversprechende Angelegenheit. Indem man sich auf eine kleine Nische konzentiert, die noch nicht von extrem spezialisierten und zudem starken Websites besetzt ist, schafft man die besten Voraussetzungen dort ganz weit vorn zu landen und viele Besucher zu gewinnen.

Aber so ein spezieller Suchbegriff wird doch nur selten gesucht, oder?

Natürlich wird ein speziellerer Begriff seltener gesucht, als ein eher allgemeinerer. Das muss aber kein Nachteil sein, gerade wenn man mit der eigenen Website Geld verdienen möchte.

Zum einen ist es bei diesen Longtail genannten Suchbegriffen leichter überhaupt auf die erste Seite in Google zu kommen und damit Besucher auf die eigene Website zu locken. Laut Studien sehen sich die meisten Google-Nutzer nur die erste Suchergebnis-Seite an und gehen gar nicht zu den Suchergebnissen 11+. Es bringt also oft weniger Besucher bei einem tollen und häufig gesuchen Suchbegriff auf Position 25 zu stehen, als bei einem Longtail-Keyword auf Position 3.

Nach dem Begriff „Fiat“ wird z.B. circa 90.000 im Monat gesucht, nach „fiat 500c“ nur 2.900 mal.

Dennoch wird es für letzteres viel einfacher sein weiter vorn zu stehen und damit mehr Besucher zu gewinnen, da die Konkurrenz deutlich leichter ist.

Zudem sind bei Longtail-Begriffen meist weniger oder gar keine Google-Anzeigen, keine Produkt-Einträge und ähnliches vorhanden. Das steigert die Chance, dass auf eines der organischen Suchergebnisse geklickt wird.

Warum die erste Position nicht mehr so wichtig ist

Es gibt gute Gründe dafür, dass die Position 1 bei den großen und bekanntesten Suchbegriffen nicht so wichtig ist. Versteht mich nicht falsch, gute Rankings sind nicht unwichtig. Wenn ich bei Versicherung auf Platz 1 stehen würde, wäre ich auch nicht böse. ;-)

Aber man sollte sich da auch nicht so sehr drauf versteifen. Zum einen gibt es immer mehr personalisierte Suchergebnisse. Das bedeutet, dass sowieso nicht bei allen die gleiche Nummer 1 in den Suchergebnissen zu sehen ist.

Zudem ist die Klickrate wichtig. Wenn man das eigenen Google Snippet optimiert, kann man auf Position 2 oder 3 sogar mehr Klicks bekommen, als die Website, die auf Position 1 steht.

Nicht zuletzt ist auch die Intention der Nutzer wichtig. Was bringen mir 20.000 Besucher, die nur gratis Infos wollen. Da nehme ich lieber 2.000 Besucher, die ein konkretes Kaufinteresse haben. Auch das ist wieder ein wichtiger Faktor, warum Nischenwebsites so gut funktionieren. Man konzentriert sich auf die „richtige“ Zielgruppe, also Menschen mit einem Kaufinteresse an einem bestimmten Produkt. Lockt man diese auf die eigenen Website, dann kann man mit diesen mit Hilfe verschiedener Einnahmenquellen oft mehr verdienen, als mit massig Traffic, der aber nicht so fokussiert ist.

Hinzu kommt noch, dass in den allermeisten Themenbereichen der Longtail (spezifischere Suchbegriffe) in der Summe oft mehr Suchanfragen besitzt, als das Hauptkeyword. Das liegt einfach daran, dass es sehr viele Abwandlungen des Hauptkeywords gibt. Diese werden jeweils zwar nur ein paar hundert mal im Monat oder sogar nur 10 mal im Monat gesucht, aber da es davon hundert oder sogar tausende gibt, ist die Gesamtzahl der Longtail-Suchen sehr beachtlich.

Unseriöse Versprechen für Platz 1 in Google

Und um es nochmal klar zu sagen. Verspricht eine Agentur, ein „Experte“ oder ein Video-Kurs den ersten Platz bei Google, dann ist das extrem unseriös.

Im schlimmsten Fall werden bei Google verbotene Methoden eingesetzt, um die Website kurzfristig auf den ersten Platz zu bringen. Allerdings hat man davon nicht wirklich lange was, weil Google die Website früher oder später mit einem Penalty belegen oder sogar komplett aus dem Index schmeißen wird.

Deshalb sollte man sich lieber an die Regeln halten, nützliche Inhalt produzieren und vor allem auf speziellere Interessen der Zielgruppe eingehen.

Onpage SEO oder Offpage SEO? Was findest du wichtiger? Onpage SEO

Offpage SEO

Eine Kombination aus beidem.

SEO ist gar nicht mehr wichtig.

Ich bekomme meine Besucher von anderen Quellen. Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...