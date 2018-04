Die landläufige Meinung Nicht-Selbständiger über die Selbstständigkeit ist ungefähr die folgende:

Man kann sich die Arbeitszeit frei einteilen und arbeiten wann man möchte.

Jeder Selbständige ist so erfolgreich, dass er sich umgehend einen großen BMW oder Mercedes leisten kann.

Die Selbständigen und sowieso alle Unternehmer machen satte Gewinne auf dem Rücken ihrer armen Angestellten.

Man kann sich die Arbeit aussuchen, um nur Spaß bei der Arbeit zu haben.

Die können doch eh alles von der Steuer absetzen.

und weitere Mythen der Selbstständigkeit.

Doch wie sieht die Wahrheit wirklich aus? Was sind die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit?

Dieser Frage gehe ich im heutigen Artikel auf den Grund, damit angehende Existenzgründer und Interessierte ein realistisches Bild von der Selbstständigkeit bekommen.



Selbstständigkeit ist harte Arbeit … oft für wenig Geld



Werbung

Zumindest in der Anfangzeit (die ersten 2-3 Jahre) ist die Selbstständigkeit von 14 Stunden Tagen, durchgearbeiteten Wochenenden und lange Nächten geprägt. So sieht es bei vielen Selbstständigen aus, gerade wenn diese ganz allein und von Null beginnen.

Hinzu kommt, dass man fast jeden Auftrag braucht, um die Startphase zu überstehen und das bedeutet auch, dass oft für zu wenig Geld gearbeitet wird.

Ich hatte z.B. bei einem großen Leipziger Unternehmen jahrelang eine sehr gut bezahlte und relativ stressfreie Arbeitsstelle, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Wenn ich dagegen meine Wochenstunden und meinen Stundenlohn nach der Existenzgründung anschaue, so war ich am Anfang weit von dem Niveau entfernt, dass ich als Angestellter hatte.

So viel Spaß die Arbeit in meiner Selbstständigkeit in der ersten Zeit auch gemacht hat, es war keine leichte Zeit. Meine Frau hat viel Verständnis aufgebracht und mich sehr unterstützt.

Geld regiert die Welt – ist aber nicht alles für Selbstständige

Doch das ist in Ordnung, denn für viele Selbstständige ist das Geld nicht die alleinige Motivation. Natürlich müssen die Einnahmen auch am Anfang der Selbständigkeit zum Leben reichen und mit der Zeit sollte ein Aufwärtstrend erkennbar sein, der nach Jahren dann dafür sorgt, dass die ganz oben genannten Punkte wirklich einmal zutreffen.

Doch viele Selbstständige werden es schwer haben, wenn Geld als alleinige Motivation und Belohnung gesehen wird. Nicht nur in den ersten Jahren, sondern auch später muss man als Selbstständiger immer mit vollem Herzen dabei sein.

Es gibt neben der eigentlichen fachlichen Arbeit so viel anderes, um dass man sich kümmern muss. Geld als einziger Motivationsgrund reicht da sehr schnell nicht mehr aus. Und es kommen natürlich auch mal schwere Zeiten. Fehlende Aufträge, Ärger mit Kunden, sonstiges Probleme, die Selbstständigkeit ist kein Dienst nach Vorschrift und nicht immer nur toll. Nur wer mit Herzblut dabei ist, kann dauerhaft erfolgreich Selbstständig sein.

WERBUNG

Vorteile einer Selbstständigkeit – Oder warum ich nie wieder Angestellter sein möchte

Für mich spielen auch die folgenden Punkte eine sehr wesentliche Rolle. „Geldwerte Vorteile“ einer Selbständigkeit sozusagen:

Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Selbst 12 oder 14 Stunden am Tag machen mir Spaß. Meistens jedenfalls.

Früher war ich erst 18 oder 19 Uhr zu Hause und habe meine erste Tochter nur kurz gesehen. Heute bringe ich meinen beiden Töchter in die Schule, hole sie ab und verbringe auch nachmittags Zeit mit ihnen. Dafür arbeite ich dann teilweise Abends noch weiter.

Man lernt viele nette Leute kennen, knüpft Kontakte und trifft auf Gleichgesinnte.

Als Selbständiger habe ich mehr Abwechslung und nicht immer den gleichen Trott. Neue Herausforderungen sind vor allem das, was mich noch nach mehr als 12 Jahren immer wieder motiviert.

Generell habe ich die Selbstbestimmung sehr zu schätzen gelernt. Die Freiheit der Entscheidung bedeutet mir sehr viel.

Ich bin mein eigener Chef. Jeder, der schon einmal einen kolerischen Chef hatte, weiß was das bedeutet.

Keine Kompromisse. Da ich allein arbeite, muss ich keine faulen Kompromisse schließen und Dinge nur halbgar umsetzen.

Ich bin auch bei den Arbeitszeiten flexibel. Zwar beginne ich morgens meist, durch die Kinder, zu einer bestimmten Uhrzeit, aber dennoch bin ich hier viel flexibler.

Der Erfolg meiner Tätigkeit spiegelt sich umgehend auch im eigenen Verdienst wieder.

Ich komme zwar gleich zu den Nachteile, aber für mich die Vorteile so wichtig, dass ich mir selbst nicht mehr vorstellen könnte, als Angestellter zu arbeiten.

Nachteile einer Selbstständigkeit

Doch da wo es Sonne gibt, ist natürlich auch Schatten:

Am Anfang musste ich um jeden Auftrag kämpfen und wusste nicht, ob ich in 3 Monaten noch genügend Aufträge habe. Das war zumürbender, als jeden Monat sein Gehalt pünktlich überwiesen zu bekommen.

In der Gründungszeit hatte ich so gut wie keine Freizeit, aber zum Glück eine verständnisvolle Ehefrau.

Die viele Überstunden haben mit der Zeit für gesundheitliche Probleme gesorgt.

Man muss sich neben der eigentlichen fachlichen Tätigkeit auch um alles andere kümmern. Rechtliche Dinge, Marketing, Buchhaltung und vieles mehr. Nicht alles macht Spaß.

Existenzängste können motivieren, aber sie können auch sehr belastend sein.

Mir fiel es lange Zeit schwer abzuschalten, denn es gab immer noch was zu tun. Das schlechte Gewissen war groß, wenn ich einfach mal Freizeit gemacht habe.

Im Urlaub kann ich nicht einfach für 2 Wochen komplett abschalten. Mit Mails und so weiter muss ich mich auch in dieser Zeit beschäftigen.

Neben höheren Chancen, gibt es aber auch höhere Risiken (z.B. Abmahnungen)

Viele der genannten Nachteile sind mit der Zeit besser geworden, bzw. ich habe besser gelernt damit umzugehen. Das war sicher eine wichtige Erfahrung in meiner Selbstständigkeit. Man muss sich von vielen Denkweisen eines Angestellten verabschieden und sich an das Leben als Selbstständiger gewöhnen.

Fazit – Selbstständigkeit ist nicht für jeden etwas

Die Selbstständigkeit bedeutet nicht automatisch viel Geld und viel Zeit. Auch wenn dies einige Selbstständige relativ schnell schaffen und für alle anderen dies zumindest das langfristige Ziel sein sollte, so sieht die Welt bei vielen Selbständigen vor allem zu Beginn ganz anders aus.

Dies sollte jedem, der sich für den Weg in die Selbstständigkeit entscheidet, bewusst sein. Nur mit einer sehr guten Vorbereitung, einer Familie, die hinter einem steht und genügend Motivation kann man die harten Zeiten meistern.

Dann stehen die Chancen aber gut, eines Tages wirklich viel Geld zu verdienen. Aber am Nachmittag und Abend die Arbeit wirklich zu vergessen, gelingt den wenigsten Selbstständigen.

Wie sind eure Erfahrungen in der Selbstständigkeit? Was sind für euch die wichtigsten Vorteile, aber auch Nachteile?

Bist du glücklich in deiner Selbständigkeit? Ja, sehr sogar.

Meistens schon.

Ich bin weder glücklich noch unglücklich.

Eher nicht.

Ich bin total unglücklich. Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...