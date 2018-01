Geld mit YouTube Videos zu verdienen ist schon bisher nicht einfach gewesen und eine aktuelle Änderung macht dies für kleine Kanäle anscheinend noch schwerer.

Welche Änderungen YouTube zum 20.Februar 2018 einführt und was das für viele YouTuber bedeutet, erfahrt ihr im Folgenden.

Zudem schildere ich meine Meinung dazu und gebe praktische Tipps, wie ihr dennoch Einnahmen erzielt.



Neue Mindestanforderungen für YouTube-Partner



Werbung

Wer mit Werbung in seinen YouTube-Videos Geld verdienen will, musste auch in der Vergangenheit bereits bestimmte Anforderungen erfüllen.

Vor einiger Zeit hat YouTube diese bereits verschärft und mindestens 10.000 Videoaufrufe gefordert, bevor man YouTube Partner werden konnte.

Das hat aber anscheinend nicht gereicht, wobei man über die Gründe nur spekulieren kann. Es gab viele kleine Kanäle, die z.B. mit nur einem viralen Video oder vielen geklauten Videos versucht haben Geld zu verdienen. Auch die Werbekunden sollen mit der Werbeschaltung auf vielen kleinen Kanälen nicht so zufrieden gewesen sein.

Deshalb führt YouTube am 20.Februar nun 2 neue Kriterien ein. Zum einen muss man mindestens 1.000 Abonnenten in seinem Kanal besitzen, um Partner werden zu können. Zum anderen muss man in den letzten 12 Monaten eine Wiedergabezeit von mindestens 4.000 Stunden erreicht haben.

Wo finde ich die Wiedergabezeit?

1.000 Abonnenten ist nicht wenig, aber machbar, wenn man den Kanal aktiv bewirbt. Dagegen finde ich die 4.000 Stunden Wiedergabezeit schon etwas anspruchsvoller, zumindest wenn man kein Vollzeit-YouTuber ist, der täglich Videos veröffentlicht.

Die Wiedergabezeit findet man in den eigenen YouTube Analytics. Im YouTube-Admin findet man die Wiedergabezeit unter „ANALYTICS > Wiedergabezeit“. Hier wählt man oben rechts als Zeitraum „Letzte 365 Tage“ aus und sieht dann, wie viele Minuten die eigenen Videos in den letzten 12 Monaten angeschaut wurden. Hier muss ein Wert stehen, der höher als 240.000 Minuten ist, was genau 4.000 Stunden entspricht.

Liegt der Wiedergabezeit-Wert des eigenen Kanals darunter oder hat man weniger als 1.000 Abonnenten, wird die Monetarisierung durch Werbung zum 20.2. deaktiviert. Sobald die beiden Werte über die Mindestanforderungen steigern, werden die Werbeeinblendungen wieder automatisch aktiviert.

WERBUNG

Wie kann man die Wiedergabezeit steigern?

Wie man mehr Abonnenten gewinnt, habe ich bereits hier im Blog ausführlich erklärt. Doch wie kann man die Wiedergabezeit außerdem noch steigern?

Hier ein paar Tipps:

Interessante Themen Um dafür zu sorgen, dass die Zuschauer möglichst lange die eigenen Videos anschauen, sollte man möglichst interessante Themen wählen. Genauso wie in einem Blog, muss man dafür die eigene Zielgruppe kennenlernen und herausfinden, was diese brennend interessiert. Auf jeden Fall lohnt es sich die YouTube Statistiken auszuwerten und zu schauen, welche Videos in der Vergangenheit besonders gut ankamen.

Spannender Beginn Die meisten Zuschauer springen in den ersten 10 Sekunden des Videos ab, wie man z.B. an dieser YouTube-Statistik zur „Zuschauerbindung“ sehen kann: Deshalb ist es wichtig, dass der Anfang eures Videos möglichst spannend ist und ihr klar macht, warum der Zuschauer dabei bleiben sollte.

Mehr Videos Es besteht ein recht klarer Zusammenhang zwischen Anzahl der Videos und der Wiedergabezeit. Je meht Videos ihr auf eurem Kanal veröffentlicht, um so mehr Zeit verbringen Zuschauer damit. Deshalb sollte man versuchen regelmäßig neue Videos aufzunehmen und zu veröffentlichen.

Längere Videos Ebenfalls recht naheliegend ist, dass längere Videos im Schnitt auch länger angeschaut werden. Zwar ist die anteilige Wiedergabezeit in Prozent bei kurzen Videos meist höher, aber die reinen angeschauten Minuten sind bei einem 30 Minuten-Video meist höher, als bei einem 5 Minuten-Video. Deshalb sollte man dem allgemeinen Trend nach kürzeren Videos auch mal entgegentreten (zumindest bei einem Teil der Videos) und längere Videos veröffentlichen.

Kein Geld mehr mit YouTube verdienen?

Bedeuten die neuen Mindest-Anforderungen nun, dass kleine Kanäle große Einbußen haben und kein Geld mehr verdienen? Aus zwei Gründen sehe ich das nicht so.

Zum einen ist es mit YouTube sowieso schwer gutes Geld zu verdienen. Man braucht weit mehr als 1.000 Abonnenten und 330 Stunden Video-Wiedergabezeit im Monat, um ordentliche Einnahmen mit seinen Videos zu erzielen.

Geschätzt sind um die 500.000 bis 1 Millionen Videoaufrufe notwendig, um 1.000 Euro zu verdienen. Rechnet man im Schnitt mit nur 2 Minuten Wiedergabezeit pro Videoaufruf, wären das schon 16.000 – 32.000 Stunden Wiedergabezeit. Also weit mehr, als die Mindestanforderung.

Zum anderen lohnt sich YouTube zum Geld verdienen eigentlich nur dann, wenn man zusätzlich Einnahmen durch andere Einnahmequellen generiert. Allein mit YouTube-Werbung werden die wenigsten auf einen grünen Zweig kommen.

Schadet YouTube Nischen-Kanälen?

Der Unmut über die neuen Anforderungen ist teilweise verständlich und es zeigt einfach mal wieder, dass YouTube nur an Masse interessiert ist. Nischen-Kanäle haben weniger Aufrufe und Abonnenten, aber sind diese deshalb schlechter oder weniger wert?

Sicher nicht. Es gibt einfach Themen, die nicht so viele Menschen interessieren, aber dennoch interessant, wichtig und lukrativ sind. Ähnlich wie bei Nischenwebsites ist es auch hier legitim diese Menschen anzusprechen und Geld zu verdienen. Aber ob Video bei Nischenthemen so sinnvoll ist, bleibt die Frage. Schon bisher konnte man allein durch YouTube-Videos in einer Nische kaum Geld verdienen. Deshalb waren Videos vor allem als Ergänzung interessant. Viele Nischenwebsite-Betreiber haben Videos in ihre Websites eingebunden und so für Mehrwert gesorgt.

Deshalb bin ich der Meinung, dass die neuen Anforderungen kleinen YouTube-Kanälen nicht wirklich schaden, da sie eh schon kaum was mit Werbung verdient haben. Stattdessen zeigt diese Entwicklung, dass man noch stärker auf andere Einnahmequellen setzen sollte und YouTube oft nur in Kombination mit anderen Plattformen, wie der eigenen Website, wirtschaftlich Sinn macht.

Was ist eure Meinung zu den Änderungen bei YouTube? Befürchtet ihr Einnahmen-Einbußen?