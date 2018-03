Kurze oder lange Videos auf YouTube? Was ist die beste Länge?

Was schaut ihr lieber? Kurze Videos mit knackigen Tipps oder lieber lange Videos mit ausführlichen Anleitungen und Informationen?

In diesem Artikel gehe ich der Frage nach, ob kurze oder lange Videos auf YouTube besser sind und wovon die optimale Länge abhängt.



Kurze Videos sind IN



Werbung

Kurze Videos sind anscheiend IN, schaut man sich die besonders erfolgreichen Videos auf YouTube an. Millionen Aufrufe hat meines Wissens nach noch kein 60 Minuten Video erhalten. Zumindest sind es meist die sehr kurzen Videos, die richtig durch die Decke gehen.

Und auch diverse Statistiken scheinen klar zu zeigen, dass kurze Videos besser auf YouTube funkionieren.

Dagegen gehöre ich zu den Nutzern, die lieber längere Videos schauen und sicher geht es vielen anderen auch so.

Wovon hängt die Videolänge ab?

Es gibt 3 wesentliche Faktoren, von denen die Länge der eigenen Videos abhängt.

1. Zielgruppe

Zum einen sollte man die eigenen Videos auf die eigene Zielgruppe optimieren. Natürlich sollte man sich mit den eigenen Videos wohlfühlen, aber am Ende kommt es vor allem darauf an, was die eigene Zielgruppe mag.

Steht diese auf kurze, knackige Videos, weil sie diese gern unterwegs auf dem Smartphone schaut und in WhatsApp oder auf Facebook teilen will? Oder schaut sie sich die Videos lieber in Ruhe Abends auf dem Smart TV oder dem Tablet an?

Natürlich ist es nicht so eindeutig zu trennen und viele YouTuber-User schauen beides gern. Dennoch kann man meist schon ganz gut erkennen, was die Zielgruppe gern möchte.

2. Inhalt

Vieles hängt auch vom Inhalt der Videos ab. Spaßvideos sind meist nicht sehr lang. Sie sollen schnell nebenbei schaubar und zudem leicht teilbar sein.

WERBUNG

Business-Inhalte werden dagegen meist viel gezielter und konzentrierter geschaut. Zudem müssen komplexe Inhalte vermittelt werden, was einfach länger dauert.

3. Art des Videos

Eng mit den Inhalten an sich hängt auch die Art des Videos zusammen. Ist es nur ein Tipp, dann reichen ein paar Minuten. Ist es dagegen eine Anleitung oder ein Kockrezept, dann dauert es meist deutlich länger.

Auch Let’s Plays sind meist länger, da es hier, ebenso wie bei Video-Talks darum geht, dabei zu sein und nicht primär um die Vermittlung einer konkreten Information.

Die ideale Länge eines Videos kann man also nicht pauschal definieren. Es kommt stattdessen auf Zielgruppe, Inhalt und Art des Videos an.

Vor- und Nachteile von kurzen und langen Videos

Doch worin unterscheiden sich kurze und lange Videos denn nun eigentlich? Was sind die Vor- und Nachteile?

kurze Videos

Kurze Videos bieten einzelne Informationen oder Tipps. Meist sind sie auch sehr gut zur Unterhaltung geeignet. Kurze Videos kommen heute auch deshalb so gut an, weil die Aufmerksamkeitsspanne im Netz vor allem bei jüngeren Nutzern nicht sehr hoch ist.

Aber auch sehr kompakte Themen und knappe Infos kommen in kurzen Videos gut an. Wie z.B. in diesem Video, wo ich mir das neue Backend von YouTube kurz anschaue:

Kurze Videos werden oft zu großen prozentualen Anteilen geschaut. Es ist halt nicht schwer ein 3 Minuten Video auch komplett zu schauen. Das sorgt für einen hohen Wert bei der Zuschauerbindung, einer YouTube-Statistik. Das sieht YouTube auf jeden Fall als positiv an.

Wenn diese Zuschauerbindung aber trotz kurzer Videos nur gering ist, dann ist das eher ein negativer Effekt. Wenn die Leute nicht mal kurze Videos bis zu Ende schauen wollen, dann können diese nicht gut sein.

Oft wird geraten, ein umfangreiches Thema in mehrere kurze Videos aufzuteilen, um auf diese Weise mehr Videos in einem bestimmten Zeitraum zu veröffentlichen. Allerdings sehe ich das kritisch. Sinnzusammenhänge sollte man nicht trennen. Wenn es eigentlich Informationen/Inhalte sind, die der Zuschauer zusammen sehen möchte, sollte man diese nicht künstlich auseinanderreißen.

lange Videos

Lange Videos haben meist das Problem, dass die Zuschauerbindung hier niedriger ist. Das liegt einfach daran, dass ein Teil (wie bei den kurzen Videos) sehr schnell abspringt und viele andere ein langes Videos aus verschiedenen Gründen nicht zu Ende schauen. Das muss nicht heißen, dass sie das Video schlecht fanden.

Ein langes Videos ist zum Beispiel das folgende, in dem ich die Einnahmequelle Affiliate Marketing ausführlich vorstelle:

Dennoch sorgen lange Videos für eine höhere Wiedergabezeit. 50% von 30 Minuten sind immerhin 15 Minuten. 60% von 5 Minuten sind nur 3 Minuten. YouTube kann das sehr wohl beurteilen und einordnen. Das sorgt für mehr Vertrauen seitens Google/YouTube.

Und mehr Wiedergabezeit bedeutet auch eher die Chance den eigenen Kanal zu monetarisieren und daran ist natürlich auch YouTube interessiert. Schließlich benötigt man mittlerweile 4.000 Stunden Wiedergabezeit in den letzten 12 Monaten, damit man überhaupt Werbung in den eigenen Videos anzeigen lassen kann.

Fazit – Was ist die beste Länge für Videos?

Ich halte es bei Videos mit dem Sprichwort „So lang wie nötig, so kurz wie möglich“.

Man sollte Videos nicht künstlich teilen oder wichtige Infos weglassen, nur damit diese besonders kurz werden. Aber man sollte die eigenen Videos auch nicht mit langweiligem Inhalt aufblasen und so länger als notwendig machen.

Das führt dazu, dass nicht alle Videos gleich lang sind, sondern jedes Videos eine eigene optimale Länge hat. Auf meinem Kanal gibt es sowohl kurze, als auch längere Videos. Je nach Inhalt, Art und Zielgruppe.

Gerade für Anfänger ist es allerdings zu empfehlen, eher mit kürzeren Videos zu starten. Zum einen ist man einfach noch nicht so gut und es fehlt das Know How und Erfahrungen. Da fällt es einfacher nur 5 Minuten sinnvoll zu füllen. Zum anderen lockt man vor allem neue Zuschauer an, da man noch kaum Abonnenten hat. Diese kann man eher mit kurzen Videos zum Schauen bewegen, als mit langen. Nach und nach kann man dann aber auch längere Videos veröffentlichen.

Am Ende kommt es also wie so oft auf den Einzelfall an. Kurze und lange Videos können Sinn machen und vor allem geht es darum spannende und interessante Videos zu machen.

Wie denkt ihr darüber? Was haltet ihr für die optimale Länge von Videos und wie geht ihr vielleicht selber in eurem YouTube-Kanal dabei vor?