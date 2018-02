Wenn man viel Arbeit und Zeit in den Aufbau des eigenen YouTube-Kanals investiert hat, dann ist es natürlich ein Schock, wenn dieser gesperrt wird.

Da ich gerade wieder ein aktuelles Beispiel dafür mitbekommen habe, möchte ich heute über die Gründe berichten, die zu einer Sperrung des eigenen YouTube-Kanals führen können und wie man den eigenen Kanal wiederbekommen kann.

Zudem gehe ich darauf ein, warum es keine gute Idee ist nur auf ein Standbein im Internet zu setzen.



Bei YouTube gesperrt



Werbung

Wenn man mit Herz und Seele YouTuber ist, dann ist es schon eine Katastrophe, wenn der eigene YouTube-Kanal gesperrt wird.

Gerade wieder kam es zu so einem Fall bei einem Kanal, den ich abonniert habe. Es geht um den Kanal vom Spieleleiter, der über neue Brettspiele berichtet (Hier geht es zur Case Study über meinen Brettspiel-Blog).

Er hatte in der Vergangenheit wohl schon mal Strikes (Verwarnungen) von YouTube bekommen, aber diese wurden nach Rücksprache wieder zurückgenommen. Aus heiterem Himmel kam es laut dem Betreiber aber dann vor ein paar Tagen zur Sperrung des YouTube-Kanals.

Besucht man diesen Kanal aktuell, dann findet man nur eine leere Seite mit einem Hinweis für die bisherigen Abonnenten vor.

Auch wenn er nicht von seinem Kanal lebt, ist das natürlich eine schlimme Sache. Er hat sehr viel Zeit in seinen Kanal gesteckt, um über sein Hobby zu berichten.

Gründe für die Kanal-Sperrung

Um es vorher klarzustellen, in vielen Fällen ist die Sperrung eines YouTube-Kanals gerechtfertigt. Als ehrlicher YouTuber bekommt man das nicht so mit, aber es wird sehr viel Mist bei YouTube gemacht, um Geld zu verdienen. Ähnlich wie z.B. bei Google AdSense, in den Google Suchergebnissen oder auch bei Partnerprogrammen gibt es leider viele Leute, die aktiv und massiv betrügen, um einen finanziellen Vorteil zu erlangen. Und das ist nicht weniger geworden in den letzten Jahren, sondern mehr.

Bei Millionen YouTube-Kanälen kann auch nicht in jedem Fall einen manuelle Prüfung durch einen Menschen erfolgen, sondern es wird viel auf Automatisierung gesetzt. Leider hat das Grenzen und so kommt es dazu, dass teilweise YouTube-Kanäle ungerechtfertigt gesperrt werden.

WERBUNG

Aber auch da muss man vorsichtig sein. Nur weil sich jemand nicht bewusst ist, dass er gegen eine Richtlinie verstoßen hat, heißt das noch lange nicht, dass er das nicht dennoch getan hat. Wer liest sich schon die kompletten Community-Richtlinien von YouTube durch?

Klar dürfte jedem sein, dass bei rassistischen Inhalten, Sex, Hass, sonstigen illegalen Aussagen und so weiter eine Sperrung erfolgt.

Aber es gibt auch deutlich „unschärfere“ Gründe, wie Spam oder Urheberrechtsverletzungen. Diese Verstöße erfolgen meist unbewusst.

Es kann aber auch eine Meldung durch Dritte der Grund für eine Sperrung sein, was natürlich nicht schön ist, besonders wenn es ungerechtfertigte Anschuldigungen durch Konkurrenten sind.

Lösungs-Möglichkeiten

Bevor man im Affekt sofort YouTube anschreibt, sollte man erstmal tief durchatmen und sich beruhigen. Der erste Schritt sollte immer eine Analyse sein. Anschließend kann man versuchen den eigenen Kanal wieder entsperren zu lassen.

Analyse der Kanal-Sperrrung

Das ist aber gar nicht so einfach, da es nur sehr pauschale Informationen von Google/YouTube bezüglich der Sperrung gibt. Es wird in der Regel auf einen schweren und wiederholten Verstoß gegen die Community-Richtlinien von YouTube hingewiesen.

Also sollte man auf jeden Fall die Richtlinien durcharbeiten und herausfinden, ob man vielleicht unbewusst gegen etwas davon verstoßen hat. Hier findet man noch mehr Details zu den einzelnen Richtlinien.

Eine weitere gute Maßnahme ist es, im offiziellen YouTube-Forum einen Post zu veröffentlichen. Darin schildert man den eigenen Fall und erläutert, welche Videos man macht. So kann man Feedback von anderen holen, die damit meist schon mehr Erfahrungen haben.

Wenn man noch Zugriff auf das eigene Backend hat, sollte man im Creator Studio unter „Kanal“ schauen, was dort steht.

In diesem Screenshot ist alles okay, aber wenn man schon Verwarnungen erhalten hat, werden diese hier angezeigt.

YouTube-Kanal wieder entsperren lassen

Es ist nicht so einfach Kontakt zu Google aufzunehmen. Wie oben schon geschildert, ist vieles automatisiert, was auf Grund der Größe und der Masse an Anfragen auch nachzuvollziehen ist.

Es gibt aber ein Formular, mit dem man sich direkt an Google richten kann, wenn man auf ein Konto keinen Zugriff mehr hat.

Darin sollte man freundlich, sachlich und ausführlich schildern, was das Problem ist und warum man denkt, dass die Sperrung ungerechtfertigt ist. Und dann heißt es hoffen, dass der Kanal wieder freigeschaltet wird.

Vorher sollte man aber sichergehen, dass man wirklich keine Verstöße begangen hat. Falls man dagegen aber auf mögliche Verstöße in den eigenen Videos oder im Kanal stößt, sollte man hier auch schreiben, wie man vorhat diese zu beseitigen, in dem man z.B. die betreffenden Videos löscht oder in Zukunft bestimmte Dinge nicht mehr macht.

Es kommt hier auf jeden Fall gut an, wenn man nicht nur 3 Worte schreibt oder sogar unsachlich wird. Lieber ausführlich und nett erläutern, warum die Sperrung aufgehoben werden sollte.

Alternative neuer Kanal?

Wenn die Sperrung nicht aufgehoben wird, wollen die einen oder anderen vielleicht sofort einen neuen Kanal starten. Das ist allerdings laut den Nutzungsbedingungen von YouTube nicht erlaubt. Man macht das also auf eigene Gefahr und es kann schon sehr frustrierend sein, wenn dann später der neue Kanal wieder gesperrt wird.

Eine andere Alternative wäre z.B. Vimeo. Die Video-Plattform hat natürlich nicht die Reichweite wie YouTube, aber sie bietet viele andere Vorteile und wenn man weitere Kanäle mit hoher Reichweite hat (z.B. Blog, Social Media …), kann man seinen Vimeo-Kanal darüber pushen.

So kann man der YouTube-Kanal Sperrung vorbeugen

Aber wenn man ehrlich ist, dann gibt es keinen vollwertigen Ersatz für YouTube. Dessen Reichweite ist einfach zu groß.

Deshalb sollte man als YouTuber von Anfang an vorsichtig sein und sehr darauf achten, die YouTube Community Richtlinien zu beachten. Der Verzicht auf Hass, Sex, Gewalt, Drohungen etc. dürfte klar sein.

Beim Thema Urheberrecht gibt es tendenziell häufiger ein Problem. Das passiert oft unbewusst, in dem z.B. Fotomaterial in den eigenen Videos verwendet wird, wozu man nicht die Erlaubnis hat. Ebenfalls sehr oft Grund für Strikes oder sogar Sperrungen ist Musik in den eigenen Videos. Hier ist YouTube sehr stark hinterher.

Bei Lets Playern kam es in der Vergangenheit z.B. schon zu Problemen, wenn diese ohne Erlaubnis vom Hersteller ein Spiel gestreamt haben.

Aber auch Spam ist oft ein Grund für Verwarnungen und Sperrungen. Natürlich wird alles automatisiert analysiert und so können z.B. Meta-Tag Spam (zu viele unpassende Tags in Videos) oder irreführende Thumbnails (Vorschaubilder) zu Verwarnungen führen.

In dem genannten Beispiel wird unter anderem vermutet, dass das Problem bei vielen kurzen Videos liegt, die in kurzer Zeit hochgeladen und zudem noch auf eine zukünftige Veröffentlichung gestellt wurden. Das ist in diesem Fall natürlich einfach zu erklären, da es sich um viele kurze Messevideos handelte. Aber da die Überprüfung erstmal komplett automatisch erfolgt, ist das dem Prüfprogramm von YouTube vielleicht negativ aufgefallen.

Man sollte aber nicht erst agieren, wenn der YouTube-Kanal gesperrt wird. Hat man schon mal Strikes erhalten, dann sollten spätestens dann die Alarmglocken angehen. Das war evtl. bei diesem Beispiel auch ein wenig das Problem. Er hat bei den früheren Verwarnungen lediglich Kontakt zu YouTube aufgenommen und das sorgte dafür, dass die Strikes wieder zurückgenommen wurden. Aber es hat ja gezeigt, dass irgendetwas zumindest grenzwertig in seinem Kanal ist. Evtl. hätte es geholfen, wenn er nach dem ersten Strike genau analysiert hätte, was das Problem sein könnte. Auch dabei hätte das YouTube-Forum sicher geholfen.

Nicht nur auf YouTube setzen

Das Beispiel zeigt mal wieder sehr klar, dass man nicht nur auf ein Standbein setzen sollte, sondern sich mehrere Standbeine aufbauen muss, um das Risiko zu senken. Diesen Tipp habe ich schon oft hier im Blog gegeben und er gilt auch für YouTuber.

Man sollte nicht nur einen Blog, nicht nur ein Produkt oder eben auch nicht nur einen YouTube-Kanal betreiben, denn dann macht man sich sehr davon abhängig. Stattdessen sollte man eine Kombination aus verschiedenen Projekten aufbauen.

Bei mir sind es z.B. mehrere Blogs, Websites und Nischenwebsites. Zudem habe ich auch YouTube-Kanäle und diverse Social Media Profile.

Natürlich wird davon meist eine Plattform dominieren und es wird schmerzen, wenn diese gesperrt wird oder z.B. bei Google aus dem Index fliegt. Dennoch ist dann nicht alles weg und die restlichen Projekte können das zumindest ein wenig auffangen.

Deshalb empfiehlt es sich, immer auch an den kleineren Projekten zu arbeiten und diese zu stärken. Man sollte sich nicht nur auf das Hauptprojekt konzentrieren.

Hattet ihr schon mal Probleme bei YouTube mit Strikes oder sogar einer Sperrung? Woran lag es und wie seid ihr damit umgegangen?