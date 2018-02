Wer immer optimiert und verbessert und dabei eben nur noch nach Kennzahlen vorgeht, verpasst schlichtweg den Faktor Mensch und verpasst vor allem auch, dass hinter dem Klick und der Statistik, stets ein echtes Gefühl, eine Intention, ein individuelles Verhalten steht. Qualitativ geht das früher oder später schief und führt in eine Sackgasse.

Lasst den Streber zu Hause und setzt um, was wirklich hilft. Derartige Tools sind für die allgemeine Optimierung da und nur selten auf alle Fälle anwendbar. Die volle Punktzahl ist daher auch eher symbolisch bedeutend, nicht aber zwangsläufig erstrebenswert.

Mein liebstes Beispiel, für das von mir so benannte Streber-Syndrom, ist Google Pagespeed . Ja, eine hohe Punktzahl ist in den meisten Fällen durchaus etwas Positives. Nein, die volle Punktzahl ist nicht das ultimative Ziel des Tools.

Doch oft sind Analysen und Statistiken komplizierter als es scheint und spätestens wenn es in den Bereich A/B Test und Heatmaps geht, deuten viele Anfänger die Ergebnisse einfach falsch oder interpretieren etwas in selbige hinein, was dort gar nicht ist.

Wann kommen die meisten Besucher? Zu welchen Zeiten wird eure Website konsumiert? All das lässt sich leicht herausfinden. Ableiten lässt sich davon dann beispielsweise, wann ihr neue Beiträge veröffentlichen solltet und zu welchen Zeitpunkten dies eher wenig Sinn ergibt.

Hier zeigt sich auch wieder, wie wichtig es ist, seine Ziele zu kennen. Mehr ist also nicht immer gleich besser, wenn es um Statistiken geht und deshalb sind die Zahlen auch nicht pauschal als wertvoll zu erachten. Siehe auch Punkt drei, denn Statistiken müssen immer auch verstanden und gedeutet werden, um ihren eigentlichen Nutzen zu entfalten. Weniger kann also auch mehr sein.

Beispiel gefällig? 200 Besucher, die mit direkter Kaufintention auf eure Seite gelangen, sind definitiv mehr wert als 1.000 Besucher, die über ein unwichtiges Longtail kommen und gar nicht einkaufen wollen bzw. gar keine direkte Kaufintention besitzen. Zumindest, wenn Kaufintention das ist, was ihr auf eurer Website benötigt.

Der vorletzte Grund, warum ihr den Statistiken nicht blind vertrauen solltet, ist der, dass Statistiken nun einmal nicht euer Hauptaugenmerk sein sollten. Statistiken sind als Ergänzung zu sehen. Als Ergänzung, um Nutzer oder das allgemeine Besucherverhalten der Zielgruppe besser zu begreifen und einige Dinge visuell festzuhalten oder nachvollziehen zu können. Aber eben nur als Ergänzung zu all dem anderen Wissen, nicht als einzige Quelle oder strenges Gesetz für euer Handeln.

AdBlocker blockieren nicht nur Werbung, sie blockieren meist auch sämtliche Tracking- und Analyse-Tools, weshalb sich eine weitere Frage stellt, nämlich ob Statistiken, in denen nur die Nutzer vorkommen, die keinen AdBlocker aktiviert haben, wirklich noch wertvoll sind. Viele Besucher kommen heutzutage schließlich mit einem AdBlocker vorbei und werden somit gar nicht mehr in eure Statistik eingerechnet, wenn das zugehörige Script von Anfang an blockiert wird.

Also sind es gar nicht alle Nutzer, die in den Zahlen auftauchen, sondern einfach nur die Anzahl an Besucher, die nichts blockiert haben. Das verfälscht die Werte eurer Statistik enorm, weshalb die Ergebnisse wieder weniger wert sind.