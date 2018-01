5 wichtige Tipps für das Mobile Design von Websites

Die Maßgabe Mobile First halten schon länger viele für sehr wichtig, denn immer mehr Nutzer greifen über Smartphones auf Websites zu. Ein gutes Mobile Design ist deshalb unerlässlich.

Doch reicht es ein responsives Layout für die eigene Website zu nutzen? Nein, denn es gibt viele weitere Layout-Details, die man beachten und optimieren sollte.

Im Folgenden liste ich deshalb 5 Tipps für das Mobile Design von Websites auf.



Es gibt immer noch eine Menge Websites, die das Desktop-Layout nicht an den Bildschirm von Smartphones anpassen. Das ist natürlich schlecht, da viele Nutzer deshalb abspringen bzw. nicht so viel Zeit auf der Website verbringen, wie sie es bei einem mobilen Layout täten. Das kostet diesen Website-Betreibern bares Geld.

Ein responsive Layout zu nutzen, welches sich automatisch an den Ausgabe-Bildschirm anpasst, ist heute kein Problem mehr, zumindest wenn man ein weit verbreitetes Content Management System wie WordPress nutzt.

Doch das reicht nicht, um ein optimales Mobile Design zu haben. Stattdessen gilt es weitere Optimierungen vorzunehmen, um den eigenen Lesern ein optimales Nutzungserlebnis zu bieten.

Die folgenden 5 Tipps helfen dabei, die eigene Website noch besser mobil nutzbar zu machen.

Text lesbar machen Der Bildschirm von Smartphones ist sehr klein, auch wenn es da einige Unterschiede gibt. Man darf aber nicht davon ausgehen, dass jeder ein großes Display hat. Deshalb ist es wichtig die Schriftart und -größe der mobilen Ansicht anzupassen. Die Schriftart sollte möglichst leicht lesbar und ohne Schnörkel sein. Das gilt zwar an sich auch schon für die Desktop-Version, aber während da noch die eine oder andere typografische Spielerei sinnvoll sein kann, sollte man beim Mobile Design ganz darauf verzichten. Hier ist die Lesbarkeit noch wichtiger. Zudem sollte die Schriftgröße mindestens 16px betragen, um auf den kleinen Bildschirm gut lesbar zu sein. Und nicht zuletzt sollte man die eigenen Inhalte kurz halten oder zumindest am Anfang in einer Zusammenfassung die wichtigsten Infos bieten. Gerade auf dem Smartphone lesen die Besucher nicht gern ewig lange Texte. Deshalb sollte man ihnen das Wichtigste auch in Kurzform präsentieren.

Mobiles Menü Der Platz auf dem Smartphone ist sehr begrenzt, weshalb man gerade beim Menü sehr darauf achten muss, wie man es präsentiert. Aus Usability-Sicht sollte man dabei bedenken, dass die User in der Regel den rechten Daumen nutzen, um die Website zu bedienen. Deshalb sollte das Menü, wenn technisch möglich, rechts oben erreichbar sein. Aber auch andere Navigations-Elemente sollte auf diese Weise zugreifbar sein. Zudem solltet ihr bei der Auswahl der Menüpunkte darauf aufpassen, es nicht zu übertreiben. Menüs mit 20 Unterpunkten schrecken eher ab, als dass sie eine gute Nutzung der Website bieten. Zudem sollte man auf jeden Fall eine Suchfunktion anbieten.

Bilder optimieren Leider ist Deutschland beim mobilen Internet noch ein Entwicklungsland. Sowohl die Geschwindigkeit, als auch die Traffic-Kontingente sind meist recht eingeschränkt, so dass man das eigene Mobile Design nicht mit großen (vor die allem Dateigröße betreffend) Bildern „verstopfen“ sollte. Ich speichere meine Bilder deshalb direkt in Photoshop in optimierte Form. Das betrifft einerseits zu Abmessungen. Man sollte Bilder möglichst nicht größer einbinden, als sie am Ende angezeigt werden. Ist der Content-Bereich 600 Pixel breit, sollten die Bilder auch nicht breiter als 600 Pixel sein. Zum anderem optimiert Photoshop beim Speichern die Dateigröße, so dass diese möglichst gering ist. Letzteres kann man noch weiter optimieren, indem man ein passendes Tool oder Plugin nutzt. Auf Websites wie compressor.io oder tinypng.com kann man die eigenen Bilder hochladen und dann eine optimierte Version mit deutlich geringerer Dateigröße wieder herunterladen. WordPress-Nutzer können aber auch Plugins wie EWWW Image Optimizer oder Optimus einsetzen, um beim Upload von Bildern automatisch eine Optimierung vorzunehmen.

Ladezeit verbessern Neben den Bildern tragen noch viele andere Faktoren zur Ladezeit bei und diese sollten bei der mobilen Nutzung besonders gering sein. Deshalb sollte man das Mobile Design der eigenen Websites dahingehend optimieren. Mit Hilfe von nützlichen WordPress-Plugins, kann man die Ladezeit einer WordPress-Website deutlich reduzieren. Auf meinen Blogs und Websites auf WordPress-Basis nutze ich die dort vorgestellten Plugins. Zudem sollte man immer mit einem Minimalismus-Ansatz an die eigene Website herangehen. Im Zweifel lieber auf ein Element verzichten, was sich immer positiv auf die Ladezeit auswirkt.