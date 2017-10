VG Wort Zählpixel und SSL/HTTPS – So geht’s!

Nach und nach stelle ich meine Blogs und Websites auf SSL-Verschlüsselung um, da dies einfach unvermeidlich ist.

Allerdings ist es gerade bei komplexeren und größeren Sites nicht so einfach. So stellte sich mir z.B. die Frage, was mit den VG Wort Zählpixeln bei der Umstellung auf HTTPS passiert.

Im Folgenden erkläre ich, wie man die bestehenden Zählpixel weiternutzen kann und was man an diesen ändern muss. Dafür gibt es dann auch eine Plugin-Empfehlung.



Warum muss man überhaupt etwas ändern?



Grundsätzlich sollten die Zählpixel weiterhin funktionieren, aber das ist nicht empfehlenswert. Die eigene Website wird nicht als vollständig abgesichert eingestuft, wenn sie unverschlüsselte Elemente einbindet. Und Grafiken von anderen Websites, die nicht über eine HTTPS-Verschlüsselung eingebunden werden, sorgen für dieses Problem.

Die VG Wort Zählpixel sind nichts anderes als Mini-Grafiken und dementsprechend muss man diese auch auf SSL-Verschlüsselung umstellen. Leider ist dies nicht so einfach möglich. Man kann aus HTTP nicht einfach HTTPS machen.

Stattdessen betreibt die VG Wort einen eigenen Server für Zählpixel, die verschlüsselt eingebunden werden. In diesem PDF wird dies in einem Abschnitt genauer beschrieben. Unter Punkt „8.2.4. Spezialfall SSL Zählung“ erfährt man, dass die Subdomain aller eingesetzter Zählpixel immer https://ssl-vg03.met.vgwort.de/ sein muss.

Und so wird z.B. aus der Adresse http://vg08.met.vgwort.de/… dann https://ssl-vg03.met.vgwort.de/…. Der Rest bleibt bei jedem Zählpixel gleich.

Zählpixel ändern

Soweit so klar, aber wie ändert man denn nun Zählpixel in jedem einzelnen Artikel? Sobald man die Website auf HTTPS umgestellt hat, sollte man auch die Zählpixel anpassen.

Doch bei hunderten oder sogar tausenden Artikeln will man nicht manuell jeden einzelnen anpassen. Gut, wer von Anfang an auf ein Plugin setzt, welches die Zählpixel automatisch in die Artikel einbaut. Bei den meisten gibt es eine Option auf SSL umzustellen und dann muss man nichts weiter machen.

Hat man die Zählpixel allerdings von Hand in jeden einzelnen Artikel eingebaut, muss man zu einer anderen Lösung greifen. Hier ist das Plugin Suchen & Ersetzen hilfreich. Dieses ermöglicht es, nach einem bestimmten Wort bzw. einer Wortkombination in der eigenen WordPress-Datenbank zu suchen und es durch etwas anderes zu ersetzen.

Vorher solltet ihr aber auf jeden Fall ein Backup eurer Datenbank machen, um im Notfall diese wiederherstellen zu können.

Anschließend geht ihr einfach im Admin in die Plugin-Einstellung unter „Werkzeuge“ und dort auf den Reiter „Suchen & Ersetzen“. Als erstes gebt ihr die Domain http://vg01.met.vgwort.de bei „Suchen nach“ ein. Anschließend die neue Domain https://ssl-vg03.met.vgwort.de bei „Ersetzen durch“.

Danach aktiviert ihr die Checkbox „Alle Tabellen auswählen“. Das Häkchen bei „Testlauf“ lasst ihr erstmal drin.

Nun klickt ihr auf den blauen Button „Suche und Ersetze“ und das Tool durchsucht die ganze Datenbank und zeigt die Änderungen an, die es machen würde. Wenn das so gut aussieht und wirklich nur die Domain bei den VG Wort Zählpixeln ersetzt wird, dann könnt ihr das Häkchen bei „Testlauf“ raus nehmen und die dann verfügbar Option „Änderungen in die Datenbank schreiben“ auswählen.

Nun klickt ihr wieder auf den blauen Button und die Änderungen werden in den Datenbank vorgenommen. Das kann je nach Größe der Datenbank etwas dauern. Hat man wirklich sehr große Tabellen, dann sollte man diese einzelnen aktualisieren.

Diesen Vorgang wiederholt ihr für alle VG Wort Domains. Die Domains http://vg01.met.vgwort.de bis http://vg09.met.vgwort.de werden meines Wissens nach genutzt und alle müssen nacheinander mit diesem Plugin ersetzt werden.

Ist man damit fertig, haben alle Zählpixel die HTTPS Domain und sollten dann problemlos funktionieren. Schaut auf jeden Fall man in eure Artikel bzw. deren Quellcode, ob die Pixel korrekt sind.

Denkt zudem daran den Website-Cache zu leeren, damit die aktualisierten Zählpixel auch wirklich angezeigt werden.

Neue Zählpixel

Leider ist die Technik bei der VG Wort nicht wirklich auf dem aktuellsten Stand. So kann man bei einer Zählmarkenbestellung im VG Wort Admin leider nicht auswählen, dass man die HTTPS-Version haben will. Man bekommt also aktuell nur die HTTP-Zählpixel. Trägt man diese in neue Artikel ein, muss man jeweils die Domain ersetzen.

Es bleibt zu hoffen, dass hier nachgebessert wird und z.B. protokollunabhängige Zählpixel angeboten werden. Mal schauen, was da noch kommt. In den letzten 1-2 Jahren ist ja nach langer Zeit schon das eine oder andere verbessert worden.