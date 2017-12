Werbung



Facebook wird immer wichtiger für Selbstständige im Netz. Doch es ist schwer viel Aufmerksamkeit für die eigene Fanpage zu bekommen.

Eine kleine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit und Reichweite zu erhöhen, ist der Facebook Haken neben dem eigenen Seitennamen.

In diesem Artikel erkläre ich Schritt für Schritt, wie ich den Haken für meine Facebook-Seite bekommen habe und welche Probleme es dabei gab.



So habe ich den Facebook Haken bekommen



Facebook bietet eine Verifizierung von Seiten an. Der kleine Haken neben dem Seitennamen ist einfach eine Bestätigung, dass auch derjenige dahinter steckt, der auf der Fanpage genannt wird.

Vor allem bei Prominenten, großen Unternehmen und bekannten Marken findet man diese Haken. Aber auch kleine Unternehmen und Selbstständige können diese Haken beantragen und kommen so auf Facebook authentischer rüber.

Blau oder Grau?

Es gibt bei Facebook 2 Arten von Haken. Der blaue Haken ist der bessere, aber diesen gibt es nur für Medienunternehmen, Prominente und Co.. Hier zählt eine große Reichweite, ein bekannter Namen oder ähnliches. Als Selbstständiger hat man keine Chance daran zu kommen, denn diese werden von Facebook selbst vergeben.

Den grauen Haken kann man dagegen selbst beantragen und neben Unternehmen und Organisationen können auch Selbstständige diesen erhalten.

Ich selber hatte dies schon lange auf dem Schirm und habe mir vor einer Weile mal die Zeit genommen und den grauen Haken beantragt. Allerdings ging es nicht so reibungslos, wie ich das gehofft hatte.

So beantragst du den grauen Facebook Haken

Im Folgenden zeige ich Schritt für Schritt, wie ich den grauen Facebook Haken beantragt habe und welche Möglichkeiten es gibt. Zudem gehe ich auf mögliche Probleme ein und wie man diese lösen kann.

Als erstes klickt man auf „Einstellungen“ oben auf der eigenen Facebook Seite. Dort gibt es dann einen Punkt „Seitenbestätigung“, bei dem auf den Link „Bestätige diese Seite“ klickt. Falls kein solcher Punkt bei dir in den Einstellung vorhanden ist, dann liegt es an der Kategorie, in der deine Fanpage einsortiert ist. Den grauen Facebook Haken kann man nur beantragen, wenn die Seite in bestimmten Kategorien einsortiert ist. Warum auch immer. Eine davon ist „Dienstleister“. Die Kategorie deiner Seite kannst du über „…“ und „Seiteninfo bearbeiten“ ändern. Dort gibt man bei „Kategorie“ einfach nur Dienstleister an. Später kann man die Kategorie dann wieder zurückändern. Hat man das gespeichert, gibt es auch den Punkt „Seitenbestätigung“ in den Einstellungen. Nach dem Klick auf „Bestätige diese Seite“ unter „Seitenbestätigung“ gelangt man zu einem kleinen Formular. Hier muss man die eigene Telefonnummer eingeben und auf „Rufe mich jetzt an“ klicken. Wenn es funktioniert, bekommt man einen automatischen Anruf von Facebook und es wird einem ein Verifizierungscode gesagt, den man hier eingeben muss. Doch das funktioniert nicht immer. Alternativ kann man zur Bestätigung auch ein offizielles Dokument hochladen, wie einen Steuerbescheid oder eine Gewerbeanmeldung. Ersteres würde ich nicht unbedingt zu Facebook hochladen. ;-) Nun heißt es warten, dass Facebook die eigene Seite hoffentlich verifiziert und man den grauen Haken bekommt.

Ablehnung von Facebook

Leider verlief die Verifizierung bei mir nicht reibungslos. Die Bestätigung per Telefonnummer funktionierte nicht, weshalb ich meine Gewerbeanmeldung hochgeladen habe. Allerdings kam 1-2 Tage danach eine Mail von Facebook mit einer Ablehnung.

Ich antwortete auf diese Mail und fragte, warum eine Gewerbeanmeldung nicht reicht. Schließlich ist das ja das ultimative Dokument, um ein Gewerbe zu bestätigen.

Daraufhin bekam ich die Antwort, dass der Name der Facebook-Fanpage nicht mit dem Firmen-Namen in der Gewerbeanmeldung übereinstimmt. Das ist zwar korrekt, halte ich aber für nicht so ungewöhnlich.

Jedenfalls äußerte ich in einer weiteren Mail-Antwort meinen Unmut darüber und wies darauf hin, dass die Impressumsdaten der Facebook-Fanpage mit den Daten in der Gewerbeanmeldung übereinstimmen. Ich argumentierte, dass „Selbständig im Netz“ quasi meine Marke ist.

Daraufhin wurde das offensichtlich nochmal geprüft, bzw. hat überhaupt mal jemand ins Impressum der Fanpage geschaut, und dann hatte ich meinen grauen Facebook Haken.

Anschließend habe ich meinen Seitentyp wieder zurück auf „Blogger/in“ geändert.

Auswirkungen des grauen Hakens

Was hat die Aktion nun gebracht? Angeblich werden Seiten mit einem Haken (blau natürlich stärker als grau, aber immerhin) in den Facebook-Suchergebnissen bevorzugt. Somit sollte man also weiter oben in den Ergebnissen landen und damit auch mehr Besucher auf die Fanpage kommen.

Nach so kurzer Zeit kann ich selber aber noch keine Erfahrungen diesbezüglich teilen. Ob das wirklich was bringt, wird sowieso schwer sein zu beurteilen. Allerdings wird es sicher auch nicht schaden.

Der Aufwand hält sich dafür in Grenzen und selbst mit den Problemen, die ich hatte, ging nicht viel Zeit dafür drauf. Deshalb kann ich nur empfehlen ebenfalls den Facebook Haken zu beantragen.

